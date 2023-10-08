مع التدريب وإعادة الاحترام.. "الشدي": 4 حوافز ستحدث نقلة نوعية في حياة المعلم

وفي مقاله "يوم المعلم .. اهتمام بالتدريب والحوافز" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول الشدي: "أؤمن دائمًا أن التعليم رسالة وليس مهنة، وأن المشتغلين به أنبل الناس ولهم على كل واحد منا فضل كبير، وهذه قناعة أحسب أن الكل يتشاركون فيها، ولكن ربما بصمت أو قلة تعبير عن مشاعرنا وتقديرنا لأصحاب تلك الرسالة، ولأول مرة هذا العام يجد "يوم المعلم العالمي" الذي صادف الخميس الماضي اهتمامًا حكوميًا وشعبيًا في بلادنا التي اهتمت بالمعلم منذ القدم لكن فترة الطفرة خلال العقود الثلاثة الماضية أثرت سلبًا في إعطاء المعلم ما يستحقه من اهتمام وتطوير رغم أنه العنصر الأهم في العملية التعليمية، وتقدم عديد من المهن وارتفعت تنافسيتها وبقي المعلم الذي كانت مهنته الأميز وإحدى أكثر المهن جاذبية، بعيدًا عن التطور أو المواكبة، ما أثر سلبًا في مهنية بعض المعلمين الذين انشغل عدد منهم بالأسهم والعقار بعد أن فقدت هذه المهنة جاذبيتها وجدواها المادية، وتراجع الإقبال على الوظائف التعليمية عمومًا جراء تراجع أو انعدام الحوافز المادية للمعلم مقارنة بغيره من المهن".