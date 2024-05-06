على خلفية المقطع الصوتي.. "الشادي" يطمئن الجمهور العربي: محمد عبده تماثل للشفاء

طمَّأن الشاعر الغنائي صالح الشادي؛ الجمهور العربي، بسلامة أسطورة الفن محمد عبده؛ مشيراً إلى أن برنامجه العلاجي -بفضل الله- أثمر عن تماثله للشفاء.
وغرَّد "الشادي"؛ فور انتشار رسالة صوتية بين الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله- والفنان محمد عبده؛ التي عرف الجمهور من خلالها إصابة فنان العرب بمرض السرطان، وكتب: "الحبيب والصديق الغالي الأستاذ محمد عبده؛ بخير وصحة وعافية.. وقد تماثل للشفاء -بفضل الله تعالى- ثم بدعوات المحبين، وذلك -وفق تقارير الأطباء-، وبناءً على نتائج آخر الفحوص الطبية التي كانت مطمئنة تماماً.. وكان قد خضع لبرنامجٍ علاجي مكثّف ناجح ما بين باريس وجدة؛ اكتمل خلال شهر رمضان الماضي.
يُشار إلى أن الفنان محمد عبده؛ مصابٌ بسرطان البروستات ويتلقى علاجه في فرنسا، حيث تنتهي غداً الثلاثاء المرحلة العلاجية الأولى، ثم يبدأ المرحلة الثانية، ولهذا الأمر تمّ تأجيل حفلاته الغنائية حتى وقتٍ لاحق.