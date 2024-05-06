على خلفية المقطع الصوتي.. "الشادي" يطمئن الجمهور العربي: محمد عبده تماثل للشفاء

وغرَّد "الشادي"؛ فور انتشار رسالة صوتية بين الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله- والفنان محمد عبده؛ التي عرف الجمهور من خلالها إصابة فنان العرب بمرض السرطان، وكتب: "الحبيب والصديق الغالي الأستاذ ‫محمد عبده؛ بخير وصحة وعافية.. وقد تماثل للشفاء -بفضل الله تعالى- ثم بدعوات المحبين، وذلك -وفق تقارير الأطباء-، وبناءً على نتائج آخر الفحوص الطبية التي كانت مطمئنة تماماً.. وكان قد خضع لبرنامجٍ علاجي مكثّف ناجح ما بين باريس وجدة؛ اكتمل خلال شهر رمضان الماضي.