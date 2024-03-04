"التجارة": 4 خطوات بسيطة للحصول على الرمز الإلكتروني الموحد عبر "منصة الأعمال"

أوضحت وزارة التجارة أنه يمكن الحصول على الرمز الإلكتروني الموحد عبر 4 خطوات من خلال منصة الأعمال "Business.sa".
وأضافت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم أن الخطوات تشمل الدخول على منصة الأعمال "Business.sa"، ثم اختيار وتحديد السجل التجاري المطلوب، ثم التوجه إلى رخص البلدية التجارية، وأخيرًا الضغط على طباعة الرمز.
وكانت الوزارة أكدت أن معلومات مثل السجل التجاري ورخصة البلدية والدفاع المدني وشهادة الزكاة جميعها يمكن التأكد منها عبر الرمز الإلكتروني الموحد.
وأطلق في وقت سابق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، بالتكامل مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ التي تهدف إلى توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل إلكتروني وموثوق، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.