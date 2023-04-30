المملكة تُجلي 5197 شخصًا من السودان منهم 184 مواطنًا و5013 شخصًا ينتمون لـ100 جنسية

يُذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جنوب إفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلاند، والفلبين وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا).