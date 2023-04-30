المملكة تُجلي 5197 شخصًا من السودان منهم 184 مواطنًا و5013 شخصًا ينتمون لـ100 جنسية

وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصًا (184) مواطنًا سعوديًا، ونحو 5013 شخصًا ينتمون لـ100 جنسية.
جاء ذلك بعدما وصلت اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي بجدة طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تقل 45 مواطنًا سعوديًا، و36 شخصًا من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من السودان.
كما وصلت بعد ظهر اليوم سفينة جلالة الملك "الدرعية" إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، وعلى متنها 52 شخصًا من الجنسيات التالية: (سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيبال).
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
يُذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جنوب إفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلاند، والفلبين وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا).
وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة؛ تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.