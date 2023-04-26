تزامنًا مع إغلاق "عقبة شعار".. إحالة المركبات لعقبة مغلقة يثير حفيظة الأهالي والمسافرين

وكانت الهيئة قد أوضحت في ردّ لها بعد بيان إغلاق عقبة شعار أن "أعمال الإصلاحات في عقبة التوحيد قائمة، ومن المخطط أن يتم فتحها للحركة في السادس من شوال "اليوم"، بعد استكمال الأعمال، واستقرار الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة؛ حفاظًا على سلامة قاصدي الطريق ".