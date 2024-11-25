مستشفيات المانع تفوز بجائزة التميُّز في إمكانية الوصول للمرضى وجائزتَين من مجلس الضمان الصحي خلال مؤتمر دولي بالرياض

كما حصلت مجموعة مستشفيات المانع العامة على جائزتَين من مجلس الضمان الصحي، وهما: (جائزة تطوير حلول ابتكارية، وجائزة أعلى نسبة تحسين في مؤشر تجربة المريض)، تكريمًا لجهودها في رفع نسبة رضا المستفيدين في المملكة، ضمن المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحسين مؤشر المملكة في تجربة المريض بالعيادات الخارجية في القطاع الخاص بمشاركة ١٧ مستشفى.