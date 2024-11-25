مستشفيات المانع تفوز بجائزة التميُّز في إمكانية الوصول للمرضى وجائزتَين من مجلس الضمان الصحي خلال مؤتمر دولي بالرياض

حقَّقت مجموعة مستشفيات المانع العامة إنجازًا جديدًا بفوزها بجائزة "التميُّز في إمكانية الوصول للمرضى"، الممنوحة من شركة "BII Health"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لتميُّز تجربة المريض، الذي أُقيم في العاصمة الرياض.
كما حصلت مجموعة مستشفيات المانع العامة على جائزتَين من مجلس الضمان الصحي، وهما: (جائزة تطوير حلول ابتكارية، وجائزة أعلى نسبة تحسين في مؤشر تجربة المريض)، تكريمًا لجهودها في رفع نسبة رضا المستفيدين في المملكة، ضمن المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحسين مؤشر المملكة في تجربة المريض بالعيادات الخارجية في القطاع الخاص بمشاركة ١٧ مستشفى.
وقد تسلَّم يوسف القحطاني، مدير تجربة المستفيد في مجموعة مستشفيات المانع، الجوائز الثلاث ممثلًا عن الرئيس التنفيذي للمجموعة مانع المانع.
ويأتي هذا الإنجاز تقديرًا لجهود مستشفيات المانع في تطوير خدماتها الصحية، وتحسين تجربة المرضى، من خلال تبنِّي معايير مبتكرة وشاملة تُعزِّز الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع.
من جانبه، أعرب مانع المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع العامة، عن فخره بهذا التكريم الذي يعكس التزام المجموعة المستمر بتقديم خدماتٍ صحيةٍ مبتكرة وشمولية تلبِّي احتياجات جميع المرضى.
وأكد المانع أن هذا الإنجاز هو نتاج العمل الجماعي للفريق الطبي والإداري في مستشفيات المانع، مشيرًا إلى أن تحسين تجربة المرضى ورضاهم، يُشكِّلان جوهر رؤية المجموعة ورسالتها.
وأضاف إن هذه الجوائز تُمثِّل حافزًا إضافيًّا للاستمرار في تحسين الجودة، وابتكار حلولٍ تجعل الرعاية الصحية أكثر إنسانيةً وشمولية.
ويُعَدُّ المؤتمر السنوي الخامس لتميُّز تجربة المريض منصةً عالميةً لتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على المبادرات المبتكرة لتحسين تجربة المرضى. ويُقام المؤتمر سنويًّا بالتعاون مع معهد بيريل في الولايات المتحدة، تحت شعار "عام تجربة المريض 2024".
وقد شارك في مؤتمر هذا العام نخبةٌ من القادة والمختصِّين العالميين في مجال الرعاية الصحية؛ حيث قدَّموا رؤى جديدةً لتطوير الخدمات الصحية بما يلبّي تطلُّعات المرضى في مختلف أنحاء العالم.
وبهذه الجوائز، تواصل مجموعة مستشفيات المانع العامة إثبات ريادتها في قطاع الرعاية الصحية، ومساهمتها الفاعلة في تحسين تجربة المرضى، بما يُعزِّز مكانتها كمؤسسةٍ صحيةٍ تضع احتياجات المرضى في مقدِّمة أولوياتها.