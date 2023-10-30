الرياض تستضيف فعالية "مجلس القيادة" السنوية لجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة

تنظم جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) الخميس 2 نوفمبر في الرياض فعالية "مجلس القيادة" السنوية بحضور قادة قطاع العلاقات العامة والاتصالات من المنطقة والعالم لبحث أبرز القضايا وأفضل الممارسات في القطاع، وأهمية تطوير الموارد البشرية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وسيبحث المشاركون في الفعالية عن كيفية إدارة التغيير والتحول في الشركات، وما يصاحبه من تنافس قوي في مختلف القطاعات لاستقطاب المواهب، والذي تزداد حدته في قطاع العلاقات العامة والاتصالات، كما يستعرض المشاركون تجارب وأدوات اكتشاف أصحاب العمل للمواهب في مجال العلاقات العامة والحفاظ عليها وتنميتها، خاصة مع تزايد دور قطاع العلاقات العامة في دعم مختلف المبادرات لدفع التحول الاجتماعي والتنويع الاقتصادي، مع الاهتمام بالتواصل الجماهيري وإيصال الرسائل باللغة العربية في المنطقة.
وقالت كيت ميدتون رئيسة مجلس إدارة الجمعية: "إن المملكة العربية السعودية تمثل سوقاً مهماً في المنطقة، حيث تنمو بمعدل استثنائي وتجذب أفضل الشركات العالمية. لذا فإن تجارب المؤسسات في المملكة في التعامل مع التغيير يمكن أن تقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في هذا المجال في ظل فرص الأعمال الهائلة التي تتيحها رؤية 2030 للشركات المحلية والدولية، والمكانة الرائدة للمملكة في العديد من القطاعات على مستوى العالم."
وأضافت "ستقدم مناقشة كيفية تعامل المؤسسات ذات الأعمال المتنامية في المملكة مع التغيير منظوراً عالمياً يمكن أن يساعد قادة المؤسسات على مستوى العالم في وضع خططهم المستقبلية وإدارة التغيير. ونثق في أن طرح هذا الملف للنقاش بين النخبة المميزة من قادة المؤسسات المشاركين في فعالية (مجلس القيادة) سيسهم في تحقيق هذا الهدف."
وتتضمن فعالية "مجلس القيادة" أيضاً حلقة نقاش حول أفضل ممارسات الشؤون العامة وسط التغيير المحلي والعالمي في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وما يفرضه من متطلبات في مجال بناء رأس المال البشري.
وتختتم الفعالية بتوزيع جوائز زمالة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة، والتي تعد أعلى مستوى من العضوية في الجمعية.