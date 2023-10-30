الرياض تستضيف فعالية "مجلس القيادة" السنوية لجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة

وقالت كيت ميدتون رئيسة مجلس إدارة الجمعية: "إن المملكة العربية السعودية تمثل سوقاً مهماً في المنطقة، حيث تنمو بمعدل استثنائي وتجذب أفضل الشركات العالمية. لذا فإن تجارب المؤسسات في المملكة في التعامل مع التغيير يمكن أن تقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في هذا المجال في ظل فرص الأعمال الهائلة التي تتيحها رؤية 2030 للشركات المحلية والدولية، والمكانة الرائدة للمملكة في العديد من القطاعات على مستوى العالم."