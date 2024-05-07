ديوان المحاسبة ينظم المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية.. الأحد المقبل

ويهدف المنتدى في نسخته الخامسة إلى تعزيز الوعي حول دور المراجعة الداخلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة وتعزيز الرقابة والحوكمة، وإثراء المحتوى المعرفي من خلال استعراض ومناقشة التحديات الراهنة وفرص التطوير في مجال المراجعة الداخلية، حيث سيشارك رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين سالي آن بيت, في الجلسة الرئيسية للمنتدى, للحديث عن أثر تغيير المعايير لعام 2024م على أعمال المراجعة الداخلية عالمياً، كما سيتخلل المنتدى جلستا نقاش سيتناول المتحدثون خلالهما, دور المراجعة الداخلية في تحقيق استراتيجيات مؤسسات القطاع العام وإيجاد القيمة، إضافةً إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على تطبيقات المراجعة الداخلية.