ديوان المحاسبة ينظم المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية.. الأحد المقبل
ينظم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، الأحد القادم, المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، وذلك في مقر الديوان بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وحضور قياديين ومختصين في إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية.
ويهدف المنتدى في نسخته الخامسة إلى تعزيز الوعي حول دور المراجعة الداخلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة وتعزيز الرقابة والحوكمة، وإثراء المحتوى المعرفي من خلال استعراض ومناقشة التحديات الراهنة وفرص التطوير في مجال المراجعة الداخلية، حيث سيشارك رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين سالي آن بيت, في الجلسة الرئيسية للمنتدى, للحديث عن أثر تغيير المعايير لعام 2024م على أعمال المراجعة الداخلية عالمياً، كما سيتخلل المنتدى جلستا نقاش سيتناول المتحدثون خلالهما, دور المراجعة الداخلية في تحقيق استراتيجيات مؤسسات القطاع العام وإيجاد القيمة، إضافةً إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على تطبيقات المراجعة الداخلية.
كما سيصاحب المنتدى معرض "تطبيقات المراجعة الداخلية"، بمشاركة عدة جهات, لاستعراض تجربتهم في تفعيل دور المراجعة الداخلية بتلك الجهات لزوار المنتدى.