وزراء الداخلية العرب: دعم قيادة السعودية لجامعة نايف العربية جعلها من أنجح المؤسسات

وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان أن هذه الإشادة من وزراء الداخلية العرب بالدعم الذي تحظى به الجامعة تأتي تقديرًا وعرفانًا لحكومة دولة المقر التي ظلت تقدم الدعم للجامعة منذ اليوم الأول لتأسيسها وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الدور المحوري والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن العربي والدعم المستمر الذي تقدمه لمنظومة العمل العربي المشترك.