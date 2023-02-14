"يلو" الشريك والراعي الرسمي لنقل مؤتمر ليب التقني في الرياض

ظهرت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" كشريك وراعي النقل الرسمي للمؤتمر التقني الأضخم عالميًّا "ليب- Leap" الذي يقام هذا العام تحت عنوان (نحو آفاق جديدة)، في العاصمة الرياض، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير الجاري.
وتأتي نسخة هذا العام من المؤتمر، لتمثل قفزة نوعية اقتصادية ضخمة داخل المملكة؛ من خلال العديد من الشراكات، والصفقات، والجولات الاستثمارية؛ حيث سيتناول العديد من المواضيع كالاقتصاد الابتكاري، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، والتقنية النظيفة، والتجارة بالتجزئة، إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى؛ كمستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية.
وإلى جانب شراكتها للمؤتمر، عرضت "يلو" في الجلسة التي تَحدث فيها أ. خالد آل سالم مدير الشراكات، تجربتها في التحول الرقمي الذي قامت به لأخذ زمام المبادرة في قطاع تأجير السيارات بالمملكة، ولخلق تجربة فريدة وسلسة أمام عملائها في تعاملهم معها أثناء حجز واستلام المركبات؛ وهو ما أعطى نتائج عظيمة للشركة أثناء فترة جائحة كورونا؛ حيث كان للاستثمار الكبير الذي تم توجيهه من فترة طويلة للتحول الرقمي داخل الشركة، نتائج مبهرة ساعدت "يلو" وعملاءها في تطبيق الاحترازات بشكل كامل، خصوصًا في جانب الاعتماد على التقنية في إتمام كافة مراحل الحجز وتنفيذه إلكترونيًّا.
كما تم استعراض تجربة شركة "ويم" إحدى شركات الوفاق لحلول النقل الجديدة، والتي تتم فيها جميع خطوات حجز واستلام وتسليم السيارة إلكترونيًّا بالكامل.
حيث تم إطلاق شركة "ويم" بعد دراسة مستوفية وفترة من التجربة؛ لضمان تقديم هذه الخدمة التقنية بما يحقق أهدافها ويضمن استخدامها بالشكل الذي وُضعت من أجله.
وعن شراكة "يلو" لمؤتمر ليب العالمي للتقنية تَحدث الرئيس التنفيذي لـ"يلو" الأستاذ محمد النجران قائلًا: نحرص على أن نكون جزءًا من مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا في ضوء رؤية 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد في شتى المجالات، فما نشاهده في بلادنا من حراك مميز واستضافة لأكبر الأحداث العالمية تقنيًّا واقتصاديًّا وطبيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا؛ يعكس ما أثمرت عنه هذه الرؤية المباركة من تأكيد قيمة ومكانة المملكة كمنارة للإنسانية؛ فقد كانت "يلو" حاضرة في العديد من الفعاليات الكبرى التي استضافتها المملكة في مجالات مختلفة، واليوم تحضر كشريك وراعٍ رسمي للنقل في المؤتمر، وتقدم تجربتها الثرية في التحول الرقمي الذي نعده من أنجح الاستثمارات التي قمنا بها لتطوير أعمالنا وخدمة عملائنا.