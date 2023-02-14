"يلو" الشريك والراعي الرسمي لنقل مؤتمر ليب التقني في الرياض

وعن شراكة "يلو" لمؤتمر ليب العالمي للتقنية تَحدث الرئيس التنفيذي لـ"يلو" الأستاذ محمد النجران قائلًا: نحرص على أن نكون جزءًا من مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا في ضوء رؤية 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد في شتى المجالات، فما نشاهده في بلادنا من حراك مميز واستضافة لأكبر الأحداث العالمية تقنيًّا واقتصاديًّا وطبيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا؛ يعكس ما أثمرت عنه هذه الرؤية المباركة من تأكيد قيمة ومكانة المملكة كمنارة للإنسانية؛ فقد كانت "يلو" حاضرة في العديد من الفعاليات الكبرى التي استضافتها المملكة في مجالات مختلفة، واليوم تحضر كشريك وراعٍ رسمي للنقل في المؤتمر، وتقدم تجربتها الثرية في التحول الرقمي الذي نعده من أنجح الاستثمارات التي قمنا بها لتطوير أعمالنا وخدمة عملائنا.