مدير "تعليم ينبع" يعتمد توجيه المعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس التابعة للمحافظة وقطاعاتها

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، توجيه المعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس التابعة للمحافظة وقطاعاتها، والبالغ عددهم 192 معلمًا ومعلمة.
وأهابت إدارة التعليم بالمعلمين والمعلمات الموجَّهين الحرص على المباشرة في مدارسهم اعتبارًا من يوم الاثنين 5/ 2/ 1445هـ، مشيرةً إلى أن توجيه المعلمين والمعلمات على المحافظة والقطاعات التابعة لها روعي فيه الاحتياج المبلغ وتحقيق الرغبات ما أمكن وفقاً للمفاضلة والاستحقاق.
وأكدت الإدارة التعليمية حرص وزارة التعليم على توفير أسباب الثقة والنجاح والإبداع للمعلمين والمعلمات الجدد، وتعزيز الأداء، وتوفير كل الإمكانات المادية والمعنوية لهم، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم، ويسهم في دعم نواتج التعلّم.