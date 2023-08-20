مدير "تعليم ينبع" يعتمد توجيه المعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس التابعة للمحافظة وقطاعاتها

وأهابت إدارة التعليم بالمعلمين والمعلمات الموجَّهين الحرص على المباشرة في مدارسهم اعتبارًا من يوم الاثنين 5/ 2/ 1445هـ، مشيرةً إلى أن توجيه المعلمين والمعلمات على المحافظة والقطاعات التابعة لها روعي فيه الاحتياج المبلغ وتحقيق الرغبات ما أمكن وفقاً للمفاضلة والاستحقاق.