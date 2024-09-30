السعودية تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة

تشارك السعودية ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة، الذي يصادف الـ30 من سبتمبر كل عام؛ بهدف تعزيز مهنة الترجمة التي تتجلى أهميتها في كونها تفضي إلى تقارب الثقافات والشعوب، ونشر علومها المختلفة.
ويعد المرصد العربي للترجمة، الذي تم تدشينه مؤخرًا من قِبل هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، نقلة نوعية في مواكبة حركة الترجمة، ورصد وتحليل منجزاتها من اللغة العربية وإليها، عبر مشروع ثقافي نوعي، يخدم أكثر من 350 مليون متحدث باللغة العربية، التي تحتل المرتبة الخامسة عالميًّا.
ويعكس هذا المرصد الدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في العمل العربي الثقافي المشترك، وذلك عبر مد جسور التواصل، وإثراء المحتوى الثقافي في المجتمعات العربية؛ لما يمتلكه حاليًا من منصة رقمية متخصصة، تقدم خدماتها لمجتمع الترجمة والمترجمين بالعالم العربي، عبر توفير قاعدة بيانات ضخمة للعناوين المترجمة، وإعلان المنح البحثية، وبناء شبكات التواصل للمترجمين والناشرين بالعالم العربي.
ويعد المرصد أول جهة إقليمية لـ"الألكسو" في السعودية ودول مجلس التعاون منذ تأسيس المنظمة قبل 54 عامًا، ويهدف إلى حصر وتقديم البيانات الدقيقة والإحصائية الحديثة عن واقع الترجمة، والإسهام في نقل وتوطين المعرفة للعالم العربي، من خلال تقديم البيانات بنهج مبتكر، يجمع أحدث التقنيات، كما يوفر مرجعًا رقميًّا للشفافية والمصداقية في عرض البيانات، والإسهام في عكس الصورة الثقافية الحقيقية للوطن العربي.
ويعمل المرصد من خلال إتاحته قاعدة بيانات بيليوغرافية؛ لعرض الكتب المترجمة والمنشورة في الوطن العربي، على إنجاز تقارير سنوية إحصائية، تسمح ببناء تصور دقيق لواقع الترجمة على الصعيدَيْن العربي والدولي؛ ما سيؤدي لتطوير قطاع الترجمة الذي سيسهم هو الآخر في زيادة التبادل الثقافي الإقليمي والدولي؛ إذ حوى المرصد عقب إطلاق منصته الرقمية أكثر من ٩٠.٠٠٠ عنوان مترجم من اللغة العربية وإليها، و٢١٢ منحة بحثية في مجال الترجمة.
وأنجزت الهيئة من خلال مبادرة "ترجم" دعم ترجمة أكثر من ١٨٠٠ كتاب، ودعم ترجمة أكثر من ٨٠ دورية أكاديمية، وأكثر من ٩٠٠ مقالة ثقافية، وشارك في الترجمة ٨٠٠ مترجم من ٣٣ دولة، فيما بلغت منجزات ملتقى الترجمة الدولي من الجلسات الحوارية المقدمة من قِبل خبراء وبارزين في مجال الترجمة ٢٦ جلسة، إضافة إلى تقديم ٣٩ ورشة عمل، حصدت أكثر من ٤٠٠٠ زائر، إلى جانب تدشين كرسي اليونيسكو لترجمة الثقافات، بالتعاون مع مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية.