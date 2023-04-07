مجمع دريم السكني.. تجربة استثنائية ستُغيِّر ثقافة السكن وتُحسِّن جودة الحياة في مكة المكرمة

وبيّن م. بخش أن تكوين الشقق يتناسب مع حاجة الأسر السعودية من حيث المساحات والتوزيع، إضافة إلى التركيز على قوة من الفخامة والجمال اللذين سيجعلان من شقتهم منزل الأحلام من الداخل، وما يحيط به خارجيًّا من تكامُل مثير للاهتمام. ولم نغفل عن شيء؛ فحتى يقربنا للحرم وفّرنا خدمة التوصيل على مدار الساعة.