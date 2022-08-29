السفارة في أوغندا: "المدني" لم يُجرِ أي مقابلة صحفية الأسابيع الماضية

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر اليوم: إشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف الأوغندية المحلية في 29 أغسطس 2022، بخصوص مقابلة صحفية مع السفير السعودي لدى أوغندا جمال بن محمد المدني، تود السفارة أن توضح أن السفير المدني لم يُجرِ أي مقابلة صحفية أو يصدر بيانات خلال الأيام أو الأسابيع الماضية، ولذلك جرى التنويه.