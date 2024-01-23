سمو محافظ الاحساء يفتتح ملتقى التوظيف والتدريب 2024

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم " الثلاثاء " ، ملتقى التوظيف والتدريب الثالث 2024 الموحد للمنشآت التدريبية بالأحساء تحت شعار "فرصة عمل" بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية وتنظيم الكلية التقنية بالأحساء بالشراكة مع غرفة الأحساء، وبالتعاون مع الشريك الحكومي أمانة الأحساء، والراعي الرسمي ملكان للتطوير العقاري، وبمشاركة الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية الصناعية بالأحساء، والذي يوفر 7200 فرصة في مختلف المجالات والتخصصات من خلال 35 من كبرى شركات القطاع الخاص في الأحساء، كما تم تنفيذ 24 دورة تدريبية وورشة عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل استفاد منها 6500 شابًا وشابة.
وفور وصول سموّه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم تلاوة عطره من الذكر الحكيم ، وتخلل الحفل عرضًا مرئيًا عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية .
وأكد مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد في كلمته بأن هذا الملتقى يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد، وقد حرصت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع المنشآت التدريبية بمحافظة الأحساء على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعارها المسؤولية الاجتماعية تجاه المتدربين والخريجين والقطاع العام والخاص والمجتمع بصفة عامة ودورها في دعم شَغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، من خلال التكامل مع سوق العمل بتقديم الكفاءات المتميزة ذات المهارات العالية دعمًا للقطاع العام والخاص.
وأضاف العبدالواحد بأن الملتقى وبالشراكة مع قطاع الأعمال جاء ليكون حلقة الوصل التي تربط جهات التوظيف بكادر العمل المتميز الذي تسعى للحصول عليه، والمؤهلات المهنية والعلمية المرغوبة من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالأحساء.
وتجوّل سموّ محافظ الأحساء بين أركان الجهات المشاركة، حيث قدم عميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله بن موسى الذكر الله خلال الجولة شرحًا مفصلًا لسموه عن عدد الفرص الوظيفية التي تم تقديمها، وكذلك نبذة عن الدورات التدريبية "عن بعد" والتي سبقت الملتقى لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل مثل التقنيات المهنية لمهارات التعامل مع العملاء، وطرق البحث عن عمل، و مهارات الحاسب الآلي في سوق العمل، ومهارات التواصل والاتصال، ومهارات كتابة الخطابات الرسمية، وكتابة السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وإدارة ضغوط العمل، والصحة والسلامة المهنية، وأخلاقيات المهنة والسجل المهاري، والاستعداد للمقابلة الشخصية، الخطوات الأولى نحو ريادة الأعمال، والثقافة المالية ة، والتطوع مهارات وخبرات، وأخلاقيات العمل.
وشهد سموّه توقيع (11) مذكرة تفاهم، بين المنشآت التدريبية بالأحساء حيث مثّل الجانب الأول كلًا من عميد الكلية التقنية للبنين عبدالله الذكرالله ، و سارة الصرعاوي عميدة الكلية التقنية للبنات، والكلية الرقمية للبنات ممثلة في عميدتها هبة الحمام، والمعهد الصناعي الثانوي الأول ومثله مديره إبراهيم النويصر، و مدير المعهد الصناعي الثانوي الثالث خالد الظفر، و مثل الجانب الآخر عددٌ من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية في مجالات متعددة.
ثم كرّم سموّه الشركاء والراعي الرسمي ملكان للتطوير العقاري والشريك التنظيمي غرفة الأحساء والشريك الحكومي أمانة الأحساء ، وشركاء النجاح مجموعة الخواجة ،ومجموعة نوفي7، فيما تسلم سموّه درعاً تذكاريًا من مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبد الواحد على رعايته ودعمه المستمر لإنجاح أنشطة وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمحافظة.
وفي ختام الحفل ثمن عميد الكلية التقنية بالأحساء الأستاذ عبدالله الذكرالله رعاية سمو محافظ الأحساء والتي تعتبر حافزاً كبيرًا لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه ، كما وجه شكره للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ،وللمنشآت التدريبية المتعاونة بالأحساء، والشكر لرؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للملتقى، وكذلك جميع المشاركين من الشركات وقطاع الأعمال وشركاء النجاح.