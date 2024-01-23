سمو محافظ الاحساء يفتتح ملتقى التوظيف والتدريب 2024

وتجوّل سموّ محافظ الأحساء بين أركان الجهات المشاركة، حيث قدم عميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله بن موسى الذكر الله خلال الجولة شرحًا مفصلًا لسموه عن عدد الفرص الوظيفية التي تم تقديمها، وكذلك نبذة عن الدورات التدريبية "عن بعد" والتي سبقت الملتقى لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل مثل التقنيات المهنية لمهارات التعامل مع العملاء، وطرق البحث عن عمل، و مهارات الحاسب الآلي في سوق العمل، ومهارات التواصل والاتصال، ومهارات كتابة الخطابات الرسمية، وكتابة السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وإدارة ضغوط العمل، والصحة والسلامة المهنية، وأخلاقيات المهنة والسجل المهاري، والاستعداد للمقابلة الشخصية، الخطوات الأولى نحو ريادة الأعمال، والثقافة المالية ة، والتطوع مهارات وخبرات، وأخلاقيات العمل.