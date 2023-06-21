تدشين صندوق عقاري لتطوير أرض على مساحة تتجاوز 30 ألف م2 شمال الرياض

من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، حرص الوزارة واهتمامها بدعم الاتفاقيات والشراكات في القطاع الخاص؛ بهدف الارتقاء بقطاع التطوير العقاري وزيادة المعروض السكني وخلق التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- بإتاحة فرص تملّك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.