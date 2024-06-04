بتحالف سعودي.. استلام أكبر منطقة لوجستية خارجياً في جيبوتي

وقع تحالف مستثمرين سعوديين اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة جيبوتي عقد المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي، التي تقع على مساحة (120) ألف متر مربع كمرحلة أولى ويمتد عقدها لمدة (92) عاماً وتشتمل على معرض دائم ومنصة للصناعات السعودية ومنطقة تبادل تجاري تحوي عدداً من المرافق والمستودعات.