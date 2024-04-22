محليات

إغلاق 67 مرفق ضيافة سياحيًّا مخالفًا خلال الربع الأول من 2024م في عدد من المدن

الفرق الرقابية نفَّذت أكثر من 15 ألف زيارة رصدت خلالها أكثر من 10 آلاف مخالفة