عضو الاتحاد السوداني للهجن فاطمة الدود تحكي تجربتها في عشق رياضة السلام والدبلوماسية

خدمتها في الهجن "بر" بوالدها وجدها

وأكدت الأميرة فاطمة أن عالم الهجن صعب في مجمله، لكنها لا تهابه، وتملك القوة والإرادة لتطويع الإبل لتسير طوعًا متسابقة، كما أنها ، خلافًا للمألوف، تسنمت موقعها الرفيع رئيسة لاتحاد شمال دارفور للهجن، لقناعتها بأن خدمتها للهجن والأبالة تأتي براً بوالدها الناظر الشيخ الدود الذي كان يسعى لتطويرها دائمًا، ووفاءً لجدها الناظر الشيخ مهدي حسب الله، الذي أهدى أسرتها شرف (المحمل)، والذي يعني الحمولة التي كانت تسير من السلطان إلى الأراضي المقدسة في مكة والمدينة على ظهور سفينة الصحراء وكانت تحملها إبل الماهرية ورجالها في عهد الشيخ مهدي حسب الله.