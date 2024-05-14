كانت تتعذر بالخسائر.. الأرباح المليارية تضع شركات التأمين على المركبات أمام "مرآة الحقيقة"

وكانت شركات التأمين قد أكدت في وقت سابق أنه يمكن السيطرة على الارتفاع بعدة طرق؛ منها تفعيل إلزامية التأمين، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد المركبات المؤمّن نحو 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين "12 شهرًا"، ورخصة السير "3 سنوات"؛ ولذلك يجب التفاعل سريعًا بتفعيل إلزامية التأمين؛ لأن زيادة عدد المركبات المؤمّن عليها تؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالي، ويجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عددها مؤخرًا".