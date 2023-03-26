فوانيس ونقش حناء وصلاة تراويح.. مظاهر من فرحة الأطفال برمضان في مكة

ويسرع الأطفال الخطى في قضاء أوقاتهم بعد أدائهم صلاة العشاء والتراويح برفقة آبائهم وأمهاتهم، في الاستمتاع بأوقاتهم مع مختلف الألعاب، كالمراجيح والفرفيرة ونحوها، إلى جانب إظهار الأسر لزينة أطفالهم من ملابس ونقش للحناء، وتعزيز ذلك بتربية الأطفال على القيمة العليا لشهر القرآن منذ طفولتهم المبكرة؛ وذلك من تهذيب سلوكهم وأنشطتهم المتعددة عن طريق اللعب والترفيه والأنشطة المختلفة، وتنمية كل ما هو جديد لديهم في سبيل بث روح الإبداع والابتكار لدى فلذات أكبادهم.