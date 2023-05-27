مجموعة stc تسخر التقنية بمعايير عالمية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

ومن هذا المنطلق حرصت مجموعة stc على تطوير العديد من الحلول الرقمية لدعم مختلف القطاعات العاملة في الحج ومنها الخدمات الطبية الرقمية كخدمة مراقبة المريض عن بعد وخدمة طبيب "الهولو دكتور"، لتوفير الاستشارات الطبية عن بُعد وذلك من خلال توصيل المريض بالطبيب مباشرة في مستشفى صحة الافتراضي كما تتضمن الكشف والتشخيص وصرف العلاج إضافة إلى تقديم خدمات المراقبة كأنظمة وشاشات المراقبة للشبكة والخدمات ومنها شاشة ذكية (Dashboard) لمتابعة حالة البنية التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من ضمان جودة خدمات الاتصالات.