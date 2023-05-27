مجموعة stc تسخر التقنية بمعايير عالمية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

تساهم مجموعة stc بدعم الابتكار والاستثمار في أحدث التقنيات الرقمية في مختلف المجالات منها إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبنية التحتية والأمن السيبراني وتقنيات الجيل الخامس وتطويعها في دعم مختلف القطاعات الحيوية ضمن رحلة التحول التي تعيشها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة، حيث كان للتحول الرقمي الذي تقوده المجموعة دور استثنائي في تحسين حياة المجتمع وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من أداء أدوارهم بكفاءة عالية انعكست على الخدمات والمنتجات التي تقدمها لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين والحجاج.
ويمثل تسخير التقنية ركيزة استراتيجية من ركائز برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 لتقديم أفضل الخدمات بأساليب مبتكرة بما يرفع من سلاسة رحلة ضيوف الرحمن التي تصب بشكل مباشر في تحسين تجربتهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم. حيث تشكل الحلول الرقمية المقدمة جزء من مواكبة التطورات وتمكين النمو المستدام لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن لرحلة سلسلة ومُمكنة رقمياً من خلال تطوير المنتجات الحديثة للوصول إلى تقنيات اتصال بمعايير عالمية وبأساليب مبتكرة تصب في تحسين تجربة ضيوف الرحمن لتقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.
ومن هذا المنطلق حرصت مجموعة stc على تطوير العديد من الحلول الرقمية لدعم مختلف القطاعات العاملة في الحج ومنها الخدمات الطبية الرقمية كخدمة مراقبة المريض عن بعد وخدمة طبيب "الهولو دكتور"، لتوفير الاستشارات الطبية عن بُعد وذلك من خلال توصيل المريض بالطبيب مباشرة في مستشفى صحة الافتراضي كما تتضمن الكشف والتشخيص وصرف العلاج إضافة إلى تقديم خدمات المراقبة كأنظمة وشاشات المراقبة للشبكة والخدمات ومنها شاشة ذكية (Dashboard) لمتابعة حالة البنية التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من ضمان جودة خدمات الاتصالات.
ويشكل التحول الرقمي الذي تقوده مجموعة stc جزءً رئيسياً من هذه الرحلة من خلال دعم وتمكين كافة القطاعات العاملة في خدمة الحجاج من خلال تجهيز البنية التحتية الرقمية والتي تشمل أبراج الاتصالات ومواقع التغطية الداخلية ومحطات شبكة الاتصالات الحرجة عبر خدمتي مناسك وميقات لتوفير اتصالات فورية وآمنة والتي تدعم القطاعات الحيوية المدعومة بأحدث تقنيات الجيل الخامس لضمان أداء عالي للشبكة، إضافة إلى جاهزية فرق الدعم الفني والصيانة لتعزيز استقرار الشبكة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
كما تعمل على تطوير وتجهيز مواقع تغطيتها وتعزيز شبكتها بزيادة تغطية شبكة الجيل الخامس وإضافة مواقع في المشاعر المقدسة؛ لضمان أفضل أداء للشبكة ، وضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها ونجاحها.