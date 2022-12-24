مستشفى "العارضة" الأول على مستوى "مستشفيات الصحة" 2022

حقق مستشفى العارضة العام بجازان، الذي افتُتح قبل أعوام قليلة بتكلفة تجاوزت الـ45 مليون ريال، المركزَ الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، فئة أقل من مئة سرير في برنامج "وازن" للعام 2022م.
وكان وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، قد أعلن نتائج برنامج "وازن" للمستشفيات المتميزة؛ حيث حافظ مستشفى العارضة العام على تميزه في هذا البرنامج؛ إذ يُعد من أهم البرامج لقياس مستوى أداء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ضمن أعمال ملتقى "وازن"، في منطقة القصيم.
وتَسلم مدير مستشفى العارضة العام الأخصائي عادل بن أحمد الحريصي، درع التميز وشهادة الشكر والتقدير من وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور فيصل الدهمشي، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة في الملتقى المُعَد بهذه المناسبة في المنطقة.
وأعرب "الحريصي"، عن شكره لمدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، ومساعده الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، وكل المساعدين والقيادات الصحية على دعمهم الدائم لجميع مستشفيات صحة جازان، ومستشفى العارضة على وجه الخصوص، الذي -بفضل الله- استطاع أن يحقق المركز الأول في برنامج "وازن" خلال هذا العام 2022م.
وقال: إن برنامج "وازن" هو أحد برامج قياس المؤشرات الاستراتيجية للمستشفيات بوزارة الصحة، والذي انطلق في عام 2019م؛ بهدف تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعمل على استدامة الخدمات الصحية، والتغلب على نطاق الضعف ودعم الاستمرارية في نقاط القوة، ومنح فرصة للمقارنات المرجعية ومعرفة مستوى التقدم.
وأضاف مدير مستشفى العارضة العام الأخصائي عادل الحريصي، أن برنامج "وازن" يُعد أحد البرامج المعتمدة بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية؛ لتقييم أداء المستشفيات، والعمل على التحسين المستمر لها على كل المستويات؛ لمعرفة نسبة إنجاز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة المنطلقة من رؤية المملكة 2030.
ويهدف إلى قياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمنشآت وزارة الصحة؛ إذ يستند البرنامج إلى تقرير مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن في محاور وازن الرئيسية، وهي: الأنظمة المالية، والعمليات التشغيلية، ورضا المستفيدين من الخدمة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية.