مستشفى "العارضة" الأول على مستوى "مستشفيات الصحة" 2022

وأعرب "الحريصي"، عن شكره لمدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، ومساعده الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، وكل المساعدين والقيادات الصحية على دعمهم الدائم لجميع مستشفيات صحة جازان، ومستشفى العارضة على وجه الخصوص، الذي -بفضل الله- استطاع أن يحقق المركز الأول في برنامج "وازن" خلال هذا العام 2022م.