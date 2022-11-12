"ثقة" ومجموعة ساتك الإسبانية تُوَقعان مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر Gartner

وقّعت شركة "ثقة" مذكرة تفاهم مع مجموعة ساتك "SATEC" الإسبانية؛ وذلك على هامش مشاركة "ثقة" في مؤتمر جارتنر "Gartner"، الذي يقام في مدينة برشلونة بالمملكة الإسبانية خلال الفترة من 7 وحتى 10 نوفمبر 2022، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث فرص التعاون في مجال الحلول الذكية وتقنية المعلومات؛ وذلك لاستثمار القيمة المضافة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بنقل التجارب المحلية وتطبيقها بشكل فعلي لدى كلا الطرفين.
وَقّع مذكرة التفاهم من طرف شركة "ثقة" المهندس بدر بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية، ومن طرف مجموعة "ساتك" السيد مانويل جونزاليس المدير العام للشؤون العامة والعلاقات المؤسسية؛ وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة" الأستاذ أيمن بن عبدالله الفلاج، والرئيس التنفيذي لمجموعة "ساتك" السيد لويس ألونسو.
وعبّر "الفلاج" الرئيس التنفيذي لـ"ثقة" عن سعادته بالتعاون مع مجموعة "ساتك" الإسبانية؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن مذكرة التفاهم هي إحدى مبادرات التوسع الخارجي التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات ونقل تجاربنا المحلية في الحلول الذكية وتقديم الخدمات الإلكترونية إلى المجتمع الدولي بالإضافة لتحسين وتطوير خدماتنا في السوق المحلي.