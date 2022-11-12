"ثقة" ومجموعة ساتك الإسبانية تُوَقعان مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر Gartner

وقّعت شركة "ثقة" مذكرة تفاهم مع مجموعة ساتك "SATEC" الإسبانية؛ وذلك على هامش مشاركة "ثقة" في مؤتمر جارتنر "Gartner"، الذي يقام في مدينة برشلونة بالمملكة الإسبانية خلال الفترة من 7 وحتى 10 نوفمبر 2022، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث فرص التعاون في مجال الحلول الذكية وتقنية المعلومات؛ وذلك لاستثمار القيمة المضافة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بنقل التجارب المحلية وتطبيقها بشكل فعلي لدى كلا الطرفين.