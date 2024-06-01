جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول في برامج التجسير للحاصلين على الدبلوم

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد وشروط القبول في برامج التجسير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1446، داعية الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على كامل التفاصيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://kku.edu.sa/sites/default/files/2024-06/Tajseer.pdf
وجاء إطلاق الجامعة القبول في التجسير لترقية الدرجة العلمية من الدبلوم إلى البكالوريوس في 9 كليات، تضم 21 تخصصًا.
ويأتي إعلان القبول في برامج التجسير بجامعة الملك خالد لتحقيق رغبة أبناء المجتمع في تطوير مهاراتهم في مختلف التخصصات، واتساقًا مع مستهدفات استراتيجية الجامعة 2030 الرامية إلى تعزيز مهارات أبناء وبنات الوطن عبر برامج تعليمية متنوعة، تلبي الاحتياجات الوطنية في مختلف المجالات.