جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول في برامج التجسير للحاصلين على الدبلوم

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد وشروط القبول في برامج التجسير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1446، داعية الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على كامل التفاصيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://kku.edu.sa/sites/default/files/2024-06/Tajseer.pdf