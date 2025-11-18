شاهد.. الأعلام السعودية تزين ساحة البيت الأبيض استعداداً لاستقبال ولي العهد

في مشهد يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، ازدانت ساحة البيت الأبيض بالأعلام السعودية، استعدادًا لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الذي غادر المملكة في وقت سابق متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل رسمية.
وتأتي هذه الزيارة بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستجابة لدعوة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، حيث من المقرر أن تشهد المباحثات المرتقبة بين الجانبين مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل الرؤى حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.