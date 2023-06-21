"الصحة العالمية": انخفاض نسبة وفيات الحوادث بالسعودية 35% بالخمس سنوات الأخيرة

وكشفت دراسة أجراها "كرسي أرامكو للسلامة المرورية" بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في العام الماضي، أن الحوادث المرورية تُعَد السبب الأكبر لوفيات الأطفال في المملكة بنسبة تصل إلى 40%؛ مبينة أن 50% من الوفيات في حوادث السيارات بين الأطفال الصغار تحدث نتيجة تجاهل استخدام المقاعد المخصصة لهم لمن أعمارهم أقل من 5 سنوات.