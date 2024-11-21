بدورتها الثانية.. جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن تحتفي بـ15 فائزًا

وسيشهد الحفلُ إعلان أسماء 15 فائزًا وفائزة؛ لتكريمهم ضمن فروع الجائزة الأربعة، وهي: جائزة البحث العلمي التي تهدف إلى إثراء الأبحاث المعنية بإضفاء الطابع الإنساني على المدن، وجائزة طلاب وطالبات الدراسات العليا المخصصة للأبحاث والمشاريع المتميزة لطلاب الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى جائزة طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، التي تشجع طلاب البكالوريوس على عمل مشاريع عمرانية تراعي البعد الإنساني، وأخيرًا جائزة المنح البحثية التي توفر دعمًا ماليًّا للأبحاث التي تسعى لتكون المدن أكثر إنسانية وتفاعلًا.