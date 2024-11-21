بدورتها الثانية.. جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن تحتفي بـ15 فائزًا

تحتفي جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن الأحد المقبل، بالفائزين بجوائز دورتها الثانية في فروع الجائزة الأربعة الهادفة إلى تعزيز أبحاث أنسنة المدن، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني، ورئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، وعدد من المتخصصين في مجال العمران.
وسيشهد الحفلُ إعلان أسماء 15 فائزًا وفائزة؛ لتكريمهم ضمن فروع الجائزة الأربعة، وهي: جائزة البحث العلمي التي تهدف إلى إثراء الأبحاث المعنية بإضفاء الطابع الإنساني على المدن، وجائزة طلاب وطالبات الدراسات العليا المخصصة للأبحاث والمشاريع المتميزة لطلاب الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى جائزة طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، التي تشجع طلاب البكالوريوس على عمل مشاريع عمرانية تراعي البعد الإنساني، وأخيرًا جائزة المنح البحثية التي توفر دعمًا ماليًّا للأبحاث التي تسعى لتكون المدن أكثر إنسانية وتفاعلًا.
ويتضمن الاحتفاءُ تكريمَ الفائزين في مبادرة استديو التصميم العمراني لأنسنة الأحياء السكنية.
ويصاحب الفعاليةَ معرضٌ خاص بأعمال الطلاب، ويحوي أكثر من 200 عمل مقدم لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية، كما سيتم افتتاح المعرض المصاحب الذي يعرض أعمال الباحثين والطلبة المكرمين، ليشكل نافذة ملهمة على الإبداع والتفوق.