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"الجبير" يستقبل سفيرة العراق لدى المملكة ويستعرضان العلاقات الثنائية
سفير بروناي دار السلام لدى المملكة ودّعه بمناسبة انتهاء عمله بالمملكة
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كل المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.
من ناحية أخرى، استقبل "الجبير"، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير بروناي دار السلام لدى المملكة داتو يوسف إسماعيل، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.
وثمّن خلال الاستقبال، الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيًا لهُ دوام التوفيق.