"الجبير" يستقبل سفيرة العراق لدى المملكة ويستعرضان العلاقات الثنائية

من ناحية أخرى، استقبل "الجبير"، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير بروناي دار السلام لدى المملكة داتو يوسف إسماعيل، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.