فرق الإطفاء والدفاع المدني تسيطر على حريق مصنع محدود بـ"ملكية الجبيل"

سيطرت فرق الدفاع المدني وإطفاء الهيئة الملكية للجبيل والجهات المساندة على حريق محدود اندلع ظهر أمس السبت، بإحدى وحدات تخزين النفايات الصناعية بمصنع لإحدى الشركات بمدينة الجبيل، نتجت عنه إصابة واحدة بسيطة لأحد العاملين ونُقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الفرق المباشرة ما زالت تعمل على إخماد الأجزاء المتبقية من الحريق، مشيرة إلى أن الحريق لا يشكل أي مخاطر على الصحة العامة لسكان وزوّار مدينة الجبيل الصناعية وما حولها، وأن الفريق البيئي يعمل على أخذ القراءات على مدار الساعة من محطات الرصد البيئية (الثابتة والمتحركة) للتأكّد من عدم تجاوز الأدخنة، والانبعاثات الكربونية للمؤشرات البيئية المعتمدة، وأنها مستقرة ضمن الحدود الطبيعية.
وأكّدت حرصها على سلامة زوّار وساكني المدينة وستصدر بيانًا إلحاقيًا عند حدوث أي تطورات أخرى.