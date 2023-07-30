فرق الإطفاء والدفاع المدني تسيطر على حريق مصنع محدود بـ"ملكية الجبيل"

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الفرق المباشرة ما زالت تعمل على إخماد الأجزاء المتبقية من الحريق، مشيرة إلى أن الحريق لا يشكل أي مخاطر على الصحة العامة لسكان وزوّار مدينة الجبيل الصناعية وما حولها، وأن الفريق البيئي يعمل على أخذ القراءات على مدار الساعة من محطات الرصد البيئية (الثابتة والمتحركة) للتأكّد من عدم تجاوز الأدخنة، والانبعاثات الكربونية للمؤشرات البيئية المعتمدة، وأنها مستقرة ضمن الحدود الطبيعية.