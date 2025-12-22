"موهبة" ووزارة التعليم تطلقان أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني "نسمو" مستهدفًا 150 ألف طالب وطالبة

وقال أمين عام موهبة عبدالعزيز بن صالح الكريديس إن إطلاق أولمبياد "نسمو" يأتي ثمرةً للتعاون بين "موهبة" ووزارة التعليم، إيمانًا من الجهتين بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في علوم الأولمبيادات، وتعميق أثرها في الميدان التعليمي، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لرفع مستوى مشاركة طلبة المملكة في المحافل العلمية العالمية.

وأكد أن أثر "نسمو" لا يقتصر على التنافس والفوز، بل يمتد إلى بناء بيئة تعليمية محفزة للإبداع العلمي، وإثراء المناهج بمهارات التفكير المتقدم، وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلبة والمعلمين والمدارس، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمار في العقول المبدعة وبناء جيل علمي قادر على المنافسة عالميًا.