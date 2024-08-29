"البديوي" يزور مكتب التربية العربي لدول الخليج ويّطلع على الإصدارات

من جانبه، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن فخره بما وصل إليه التعليم في دول مجلس التعاون من أرقام مشرفة تحققت بفضل الله ثم بتوصيات وتوجيهات وحرص قياداتنا الخليجية، مشيدًا بإنجازات المكتب وجهوده في دعم القضايا التربوية والتعليمية، مبديًا استعداد الأمانة العامة للمجلس لدعم المكتب ومساندته.