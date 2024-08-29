"البديوي" يزور مكتب التربية العربي لدول الخليج ويّطلع على الإصدارات

زار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، واطلع على إصدارات المكتب في مجالات التأليف والترجمة والمسابقات والجوائز والأبحاث والدراسات التربوية، ومشروعات التحول الرقمي والتقني، ومن أبرزها المكتبة التربوية الخليجية الرقمية، والمصادر التعليمية المفتوحة، ومنصة التعاقد الموحد، والقناة التربوية المسموعة، ومنصة مشروع أمن التربية.
وخلال الاجتماع الذي عُقِد بهذه المناسبة، أكد المدير العام لمكتب التربية الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أن هذه الزيارة ستعزز التكامل بين المكتب والأمانة العامة للمجلس، وتؤكد وحدة الهدف، وأهمية التعاون في مختلف المجالات.
وقدّم "العاصمي" الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يجده المكتب من دعم ورعاية من دولة المقر، مشيدًا بما يحظى به المكتب من اهتمام ودعم من قيادات الدول الأعضاء ومن أصحاب المعالي ووزراء التربية والتعليم.
من جانبه، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن فخره بما وصل إليه التعليم في دول مجلس التعاون من أرقام مشرفة تحققت بفضل الله ثم بتوصيات وتوجيهات وحرص قياداتنا الخليجية، مشيدًا بإنجازات المكتب وجهوده في دعم القضايا التربوية والتعليمية، مبديًا استعداد الأمانة العامة للمجلس لدعم المكتب ومساندته.