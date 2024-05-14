"النقل" تطلق جائزة "النقل في الحج" لتعزيز التنافسية في تيسير تنقل الحجيج

يُذكر أن الجائزة أطلقتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية للإبداع بنسختها الأولى في سبتمبر 2020م؛ بهدف دعم ثقافة الإبداع والتميز في أداء الأعمال، والتشجيع على خلق ممارسات ومبادرات إبداعية على مستوى الأفراد داخل الوزارة، وتحفيز منسوبي الوزارة على الإبداع، وتعزيز ثقافة الجودة والتنافسية، وأثمرت بنسختها الأولى عن فوز 3 مشاركات من أصل 37 مشاركة.