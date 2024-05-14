"النقل" تطلق جائزة "النقل في الحج" لتعزيز التنافسية في تيسير تنقل الحجيج

أعلنت منظومة النقل والخدمات اللوجستية عن إطلاق جائزة النقل في الحج، لتعزيز التنافسية بين المشغلين والعاملين في القطاع بهدف تيسير تنقل الحجيج.
وبلغ عدد الجوائز أكثر من 20 جائزة تستهدف أفضل المشغلين والموظفين والعاملين بالمنظومة، بالإضافة إلى الجهات الشريكة الأكثر تأثيرًا وتعاونًا مع المنظومة، عبر مسارات متعددة تُعنى بالنقل البري والبحري والجوي والسككي، نحو منظومة متكاملة تحقق الجودة والأثر بوسائل حديثة وخدمات مستدامة وتقنيات مستقبلية تثري تجربة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن الجائزة أطلقتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية للإبداع بنسختها الأولى في سبتمبر 2020م؛ بهدف دعم ثقافة الإبداع والتميز في أداء الأعمال، والتشجيع على خلق ممارسات ومبادرات إبداعية على مستوى الأفراد داخل الوزارة، وتحفيز منسوبي الوزارة على الإبداع، وتعزيز ثقافة الجودة والتنافسية، وأثمرت بنسختها الأولى عن فوز 3 مشاركات من أصل 37 مشاركة.