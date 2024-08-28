هيئة الاتصالات: نسبة تغطية خدمة الاتصال في طرق المملكة الرئيسة بلغت 99%

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تقرير "مقياس الطرق" الذي يقدم مؤشرات جودة خدمات الاتصالات في الطرق الرئيسة والثانوية في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء شبكات الاتصالات بالمملكة.
ويشارك الإصدار الثاني من تقرير "مقياس الطرق" مؤشرات تغطية خدمة الاتصال وتغطية خدمة الإنترنت، وكذلك معدل نجاح المكالمات ومعدل عينات سرعة الإنترنت المقبولة، بالإضافة إلى مؤشر جودة منصات الفيديو المرئي، وذلك على الطرق الرئيسة التي يرمز لها بـ"11" والطرق الثانوية التي يرمز لها بـ"222".
وكشف التقرير عن بلوغ نسبة تغطية خدمة الاتصال في المملكة في الطرق الرئيسة إلى 99%، وتسجيل نسبة 99% كذلك في الطرق الثانوية، وذلك من خلال حلول مقدمي خدمات الاتصالات شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة موبايلي وشركة زين في المركز الأول بالتساوي بينهم بنسبة 99%.
وأظهر التقرير وصول نسبة تغطية خدمة الإنترنت لخدمات النطاق العريض في الطرق الرئيسة إلى 99%، كما بلغت نسبتها على الطرق الثانوية 99% على مستوى المملكة، حيث تصدرت شركة الاتصالات السعودية (stc) قائمة مقدمي خدمات الاتصالات بنسبة 98%، وتلتها شركة موبايلي ثانياً بنسبة 94%، ثم شركة زين ثالثا بنسبة 82% على الطرق الرئيسة، فيما جاءت مراكز الطرق الثانوية بصدارة شركة الاتصالات السعودية (stc) بنسبة 98%، ثم موبايلي بنسبة 97%، وحلت شركة زين ثالثاً بنسبة 82%.
وأبرز التقرير في مؤشر معدل نجاح المكالمات تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لمقدمي خدمات الاتصالات بنسبة 96% تلتها شركة موبايلي بنسبة 95% ثم جاءت شركة زين ثالثاً بنسبة 90% على الطرق الرئيسة، فيما تقاسمت شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة موبايلي المركز الأول لمعدل نجاح المكالمات على الطرق الثانوية بنسبة 95% لكل منهما، وحلّت شركة زين ثانياً بنسبة 88% على الطرق نفسها.
وسجّل التقرير في معدل عينات سرعة الإنترنت المقبولة في الطرق الرئيسة تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات بنسبة 89%، تلتها شركة موبايلي بنسبة 68% ثم شركة زين بنسبة 40%، فيما حلت شركة موبايلي في المركز الأول على الطرق الثانوية بنسبة 74%، تلتها شركة الاتصالات السعودية (stc) بنسبة 73%، ثم شركة زين بنسبة 39%.
وشارك التقرير في مؤشر جودة منصات الفيديو المرئي في الطرق الرئيسة تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لمقدمي الخدمة بنسبة 76%، فيما تقاسمت شركتا الاتصالات السعودية (stc) وموبايلي الصدارة على الطرق الثانوية بنسبة 77%, كما يمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط .