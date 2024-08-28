هيئة الاتصالات: نسبة تغطية خدمة الاتصال في طرق المملكة الرئيسة بلغت 99%

ويشارك الإصدار الثاني من تقرير "مقياس الطرق" مؤشرات تغطية خدمة الاتصال وتغطية خدمة الإنترنت، وكذلك معدل نجاح المكالمات ومعدل عينات سرعة الإنترنت المقبولة، بالإضافة إلى مؤشر جودة منصات الفيديو المرئي، وذلك على الطرق الرئيسة التي يرمز لها بـ"11" والطرق الثانوية التي يرمز لها بـ"222".