النادي السعودي ببيرث الأسترالية يحتفل باليوم الوطني 94 للمملكة

وبعد ذلك، ألقى رئيس النادي السعودي، مساعد السلطان؛ كلمة نيابة عن الطلاب المبتعثين، حيث عبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم الوطني، وأشار إلى ما حقّقته المملكة من إنجازات عظيمة في شتى المجالات، معرباً عن اعتزازه بالانتماء لهذا الوطن الغالي الذي "قطع شوطاً كبيراً في مسيرة التنمية والتقدم".