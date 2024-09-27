النادي السعودي ببيرث الأسترالية يحتفل باليوم الوطني 94 للمملكة

احتفل النادي السعودي بمدينة بيرث باليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية في جامعة كيرتن الأسترالية، وسط حضور مميز تجاوز 200 شخص من الطلاب السعوديين والعرب وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى ممثلين عن جامعة كيرتن وممثلي الجاليات المختلفة.
بدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها كلمة افتتاحية ألقاها عبدالله البلوي؛ الذي رحّب بالحضور، مذكراً بأهمية هذه المناسبة الوطنية التي تجسّد معاني الفخر والانتماء.
وأشار في كلمته إلى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مؤكداً الوحدة الوطنية التي أصبحت السمة الرئيسة لشعب المملكة.
وبعد ذلك، ألقى رئيس النادي السعودي، مساعد السلطان؛ كلمة نيابة عن الطلاب المبتعثين، حيث عبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم الوطني، وأشار إلى ما حقّقته المملكة من إنجازات عظيمة في شتى المجالات، معرباً عن اعتزازه بالانتماء لهذا الوطن الغالي الذي "قطع شوطاً كبيراً في مسيرة التنمية والتقدم".
ووجّه السلطان؛ التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى الدعم المستمر الذي تقدّمه سفارة المملكة في أستراليا والملحقية الثقافية لأبناء الوطن في الخارج.
وأعرب عن شكره وتقديره للملحق الثقافي الدكتور عبدالباري التمني؛ على متابعته المباشرة، ولأعضاء النادي السعودي بمدينة بيرث على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث، لافتاً إلى أهمية هذه المناسبات في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين المبتعثين والمجتمع المحلي.
وتخللت الحفل فقرات متنوعة عدة، حيث قدّم الأطفال أوبريتاً بعنوان "نحلم ونحقّق"، الذي تفاعل معه الحضور بشكل كبير.
وألقى الشاعر أحمد الشمري؛ قصيدة وطنية عبّرت عن حب الوطن والانتماء، ترددت بين أبياتها معاني العزة والكرامة.
وتمّ عرض فيلم وثائقي عن ملوك المملكة العربية السعودية، استعرض مسيرة الملك عبد العزيز وأبنائه الذين ساروا على نهجه في بناء البلاد وتطويرها.
وتجسيداً للتراث السعودي الأصيل، قامت مجموعة من الطلاب بأداء العرضة السعودية بزيهم التقليدي؛ ما أضفى أجواءً من الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية وسط تفاعل حماسي من الحضور.
وتضمن الحفل أيضاً ركناً ثقافياً يعرض أبرز معالم المملكة وإنجازاتها، إلى جانب أركان متنوّعة شملت الضيافة السعودية الأصيلة، والمسابقات التفاعلية التي أضفت جواً من المرح والمتعة على الحاضرين.
وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقة "نحلم ونحقق 94" التي رعاها سوق مجاز، والتي شملت مجالات الإلقاء الشعري والنثري، الخطابة باللغة الإنجليزية، الرسم والتصميم.
وتم تكريم الأطفال والناشئين الفائزين وتسليمهم الجوائز؛ تقديراً لمواهبهم ومشاركاتهم المتميزة التي تمّ نشرُها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم الخاص بالمسابقة.
واختتمت الفعاليات بمسابقة ثقافية أدارها فراس كاسب؛ حيث تضمنت أسئلة متنوّعة حول التاريخ والثقافة السعودية.
وحظيت المسابقة بتفاعلٍ كبيرٍ من الحضور الذين استمتعوا بالأجواء التنافسية والإجابات المتنوعة.