"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار غزيرة وسيول ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الكامل وخليص والعاصمة المقدسة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على القنفذة والمظيلف والجموم والعاصمة المقدسة والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والعرضيات، وعوالق ترابية على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.