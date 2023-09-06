"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار غزيرة وسيول ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان والقصيم والشرقية والشمالية وحائل ونجران وتبوك وعسير).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الكامل وخليص والعاصمة المقدسة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على القنفذة والمظيلف والجموم والعاصمة المقدسة والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والعرضيات، وعوالق ترابية على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل والوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد. وتشهد رياحًا شديدة على بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الرياض عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر. وتشهد أتربة مثارة على الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم وشقراء وضرماء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة حائل أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء حائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس. وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً، تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس. فيما حذر المركز المنطقة الشرقية من عواصف ترابية وأتربة مثارة، تشمل حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة القصيم أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء والنبهانية وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان. وتشهد أمطارًا غزيرة على الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.