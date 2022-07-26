4 أسباب تدفعك إلى الإقامة والحياة في "ذا لاين".. تعرّف عليهم

يفتح مشروع "ذا لاين" المدينة المليونية الذكية الجديدة باباً جديداً للمستقبل، كما يقدم نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.
"سيتغلب (ذا لاين) على التحديات التي تواجه البشرية في الحياة الحضرية في وقتنا الحاضر، وسيسلط الضوء على الطرق البديلة المبتكرة للمعيشة. لا يمكننا تجاهل تحديات المعيشة والأزمات البيئية التي تواجه مدن العالم اليوم، ولكن نيوم تحتل موقع الصدارة في تقديم أحدث الحلول وأكثرها ابتكاراً لتخطّي هذه التحديات. وتقود نيوم فريقاً من ألمع العقول في العمارة والهندسة والبناء لتجسيد فكرة التشييد العمودي واقعاً نعيشه".. يعكس ذلك الاقتباس من كلمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إدراك القيادة السعودية للتحديات التي يعيشها العالم، ويقدم الحلول والمعالجة المبتكرة لمشاكل أرقت البشرية.
فالمشروع الذي يقع في "نيوم" شمال غرب المملكة يُشكل ثورة حضرية، ويوفر معيشة استثنائية، ويوجد حلولًا بيئية مبتكرة لكثير من التحديات العالمية.
وتستعرض "سبق" في السطور الآتية 4 أسباب تدفعك إلى خوض غمار التجربة الحضارية الجديدة.
1- جودة حياة عالية
يلقى نحو 1.3 مليون شخص سنوياً حتفهم نتيجة لحوادث المرور، فيما يتعرض أكثر من 80% من سكان المناطق الحضرية التي ترصد تلوث الهواء لمستويات من جودة الهواء تتجاوز الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية، ولكن في "ذا لاين" كل ذلك سيتغير؛ حيث يتيح "ذا لاين" خوض تجارب اجتماعية واقتصادية لا مثيل لها، في مدينة تخلو من التلوث والحوادث المرورية، إلى جانب رعاية صحية وقائية على مستوى عالمي، ستهيئ السكان لحياة أطول وتساهم في استمتاعهم برغد العيش.
2- مكان لنمو الأعمال وازدهارها
تختلف "ذا لاين" عن غيرها من المدن، فهي مدينة إدراكية تتنبأ وتتصرف حسب إرادتنا، وليس العكس. فالتركيز كله على الإنسان وليس التقنية، إذ إن هذه الحياة الخالية من التلوث ستشكّل تكتُّلاً عالي الكثافة، سيخلق بدوره تجربة بشرية مليئة بفرص الأعمال الجديدة، كما سيخلق ذلك 380 ألف فرصة عمل تقريباً بحلول عام 2030م.
3- البيئة في الحسبان والإنسان
التلوث الذي يعيشه عالمنا لن يكون له مكان في "ذا لاين"، فبيئة تلك المدينة الذكية خالية من السيارات تماماً، وبنظام نقل مستدام بنسبة 100%، يخلو من التلوث وأوقات الانتظار، وبالتالي سيتيح ذلك أوقاتاً أكثر للترفيه.
أما من الجانب المادي، فعدم وجود مصاريف للتأمين على السيارات والوقود والمواقف سيعني زيادة دخل الفرد لسكان "ذا لاين".
4- المستقبل بين يديك
ستكون التقنيات المتقدمة، التي تخطط للخدمات اللوجستية والبناء النموذجي، ممكِّناً حقيقياً لتنفيذ ناجح وفعال لمشروع "ذا لاين"، حيث ستعيش هذه المجتمعات الإدراكية في انسجام مع الطبيعة، لتُحفَظ 95% منها داخل نيوم. وبتصميم المدينة العمودي ووفرة الحدائق والمساحات الخضراء فيها، لن تبعد عنك الطبيعة أكثر من دقيقتين فقط.