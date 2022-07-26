4 أسباب تدفعك إلى الإقامة والحياة في "ذا لاين".. تعرّف عليهم

1- جودة حياة عالية

يلقى نحو 1.3 مليون شخص سنوياً حتفهم نتيجة لحوادث المرور، فيما يتعرض أكثر من 80% من سكان المناطق الحضرية التي ترصد تلوث الهواء لمستويات من جودة الهواء تتجاوز الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية، ولكن في "ذا لاين" كل ذلك سيتغير؛ حيث يتيح "ذا لاين" خوض تجارب اجتماعية واقتصادية لا مثيل لها، في مدينة تخلو من التلوث والحوادث المرورية، إلى جانب رعاية صحية وقائية على مستوى عالمي، ستهيئ السكان لحياة أطول وتساهم في استمتاعهم برغد العيش.