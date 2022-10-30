"هيئة الموسيقى" تُطلق مسابقة "صوت السعودية" لاكتشاف المواهب عبر منصة "تيك توك"

أعلنت هيئة الموسيقى اليوم الأحد إطلاقها مسابقة موسيقية عالمية في منصة "تيك توك" بعنوان "صوت السعودية"، بالتعاون مع منصة أنغامي؛ وذلك لخلق مجال تنافسي، يعزز من حضور الموسيقى السعودية في منصة اجتماعية دولية، ويسمح للمواهب الشابة باستعراض مهاراتها وقدراتها الموسيقية والغنائية؛ بما يسهم في إثراء القطاع، وتمكين المواهب الموسيقية المحلية.
وتفصيلاً، أوضح سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى، أن "الهيئة تنظر لهذه المسابقة على أنها أوسع عملية لاكتشاف المواهب تُنظَّم في المنطقة العربية. والأرقام التي وصلت لها حتى الآن من حيث عدد المشاهدات والمشاركات تثبت ذلك. كما نعتقد أنها ستكون فرصة للجمهور للتصويت للمواهب الأفضل، وهم الذين ينتظرهم دعم خاص لتطوير مواهبهم وقدراتهم الموسيقية".
وتأتي مسابقة "صوت السعودية" بوصفها مسرحًا افتراضيًّا مفتوحًا للأفراد الموهوبين للغناء بصوت سعودي، يعكس ثراء فنون السعودية وثقافتها. كما ترحب المسابقة بالمواهب السعودية من جميع أنحاء العالم، إضافة للمواهب المقيمة في السعودية، عبر المشاركة بشكل مباشر في منصة "تيك توك"، متضمنة الغناء والتلحين والإنتاج والمزج الموسيقي والعزف على الآلات الموسيقية بمختلف أنواعها.
وتمنح المسابقة الفائزين فرصة إنتاج أعمالهم الأصلية، وإطلاقها للجمهور عبر "أنغامي"، إضافة إلى فرص الأداء في فعاليات موسيقية مهمة على المستوى الإقليمي.
وتُقدِّم هيئة الموسيقى جوائز للفائزين بالمسابقة، تصل إلى 10 جوائز كبرى؛ وذلك لمواكبة الانتشار الواسع للمسابقة منذ إطلاقها لأول مرة في 12 أكتوبر الجاري؛ إذ حظيت بمشاركات واسعة من المواهب المحلية، مسجلة أرقامًا تفاعلية كبيرة، وبلغت مشاهدات مقاطع الفيديو المنشورة في وسم (#صوت_السعودية) أكثر من 230 مليون مشاهدة، كما حظيت بتفاعل جماهيري قُدِّر بنحو 2.8 مليون تفاعل بين تسجيل إعجاب ومشاهَدَة وتعليق، إضافة إلى مشاركة نحو 20 ألف موهبة؛ لتحقق بذلك نجاحًا لافتًا في ابتكار طريقة تفاعلية، تُسلط الضوء على المواهب الصاعدة في قطاع الموسيقى بالسعودية.