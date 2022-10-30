"هيئة الموسيقى" تُطلق مسابقة "صوت السعودية" لاكتشاف المواهب عبر منصة "تيك توك"

وتُقدِّم هيئة الموسيقى جوائز للفائزين بالمسابقة، تصل إلى 10 جوائز كبرى؛ وذلك لمواكبة الانتشار الواسع للمسابقة منذ إطلاقها لأول مرة في 12 أكتوبر الجاري؛ إذ حظيت بمشاركات واسعة من المواهب المحلية، مسجلة أرقامًا تفاعلية كبيرة، وبلغت مشاهدات مقاطع الفيديو المنشورة في وسم (#صوت_السعودية) أكثر من 230 مليون مشاهدة، كما حظيت بتفاعل جماهيري قُدِّر بنحو 2.8 مليون تفاعل بين تسجيل إعجاب ومشاهَدَة وتعليق، إضافة إلى مشاركة نحو 20 ألف موهبة؛ لتحقق بذلك نجاحًا لافتًا في ابتكار طريقة تفاعلية، تُسلط الضوء على المواهب الصاعدة في قطاع الموسيقى بالسعودية.