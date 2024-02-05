"جودة الحياة" يستعرض الاستراتيجية والمبادرات في معرض الدفاع العالمي

وتأتي مشاركة البرنامج في المعرض عبر جناح متكامل يستعرض الأهداف الإستراتيجية والمستهدفات والإنجازات المتحققة في قطاعات التصميم الحضري، والثقافة والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه والهوايات، والقطاع الأمني بالمملكة، وتشمل مبادراته في القطاع الأمني منها مركز العمليات الأمنية 911 وتحسين التجهيزات الأمنية وتطوير المنظومات التقنية الأمنية وتطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات جودة الحياة.