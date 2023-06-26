المشرف العام للزمازمة في الحج: نستهدف مليوني حاج وتوزيع 180 مليون عبوة ماء زمزم

وقال إن شركة الزمازمة تعمل وفق رؤية لتقديم خدمات سقيا ضيوف الرحمن من خلال عمل مؤسسي يضاهي الكيانات الكبرى التي تخدم ضيوف الرحمن، مع مواكبة لسائر المستجدات التقنية والطرق الحديثة في تعبئة وتوزيع مياه زمزم من خلال برنامج التحول الرقمي والالتزام بالجودة والتكيف مع المتغيرات بجهود وكوادر وطنية مؤهلة، وكانت البداية من خلال منصة زمزم الإلكترونية التي تهدف إلى توفير وإيصال مياه زمزم لمساكن الحجاج دون انقطاع من خلال منظومة تقنية ومتابعة للكوادر البشرية المدربة على تفعيلها وفق أعلى معايير الجودة، إضافة إلى الكثير من الخدمات الميدانية والمعدات التي تُسهم في تجويد وتيرة العمل اليومي .