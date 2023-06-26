المشرف العام للزمازمة في الحج: نستهدف مليوني حاج وتوزيع 180 مليون عبوة ماء زمزم

كشف المشرف العام على أعمال الحج في شركة الزمازمة ريان زمزمي، عن انتهاء الزمازمة من أعمالها في المرحلة الأولى من خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، حيث قدمت خدمات السقيا لجميع حجاج الخارج القادمين لأداء مناسك الحج خلال فرق ميدانية وتقنيات حديثة تهدف إلى توفير وإيصال ماء زمزم المبارك لمساكن ضيوف الرحمن داخل مكة المكرمة طيلة فترة وجود الحجاج بمكة المكرمة.
وقال إن استعدادات شركة الزمازمة تبدأ بعد انتهاء الحج العام الماضي، من خلال العديد من الاجتماعات الدورية وورش العمل لوضع تصور يهدف إلى مواكبة المتغيرات وتسريع وتيرة العمل وتجويدها لخدمة ضيوف الرحمن وضمان توفير مياه زمزم لضيوف الرحمن من خلال التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المدربة على تنفيذ الخطط الموضوعة من مجلس الإدارة وتم تعيين قرابة 1237 موظفًا وموظفة لتنفيذ الخطة التشغيلية.
وأشار إلى أن خدمة ضيوف الرحمن ورضاهم تعد من أهم أهداف شركة الزمازمة في الحج، حيث تقوم فرق العمل باستقبال ضيوف الرحمن في مراكز التوجيه، وإيصال ماء زمزم المبارك لمساكن ضيوف الرحمن داخل مكة المكرمة طيلة فترة وجودهم بمكة المكرمة، وتوديع الحجاج بعد إنهاء مناسكهم في مراكز التفويج، وتقديم الخدمات الإضافية لمن يرغب من المؤسسات والشركات العاملة في مجال خدمة ضيوف الرحمن .
وقال إن شركة الزمازمة تعمل وفق رؤية لتقديم خدمات سقيا ضيوف الرحمن من خلال عمل مؤسسي يضاهي الكيانات الكبرى التي تخدم ضيوف الرحمن، مع مواكبة لسائر المستجدات التقنية والطرق الحديثة في تعبئة وتوزيع مياه زمزم من خلال برنامج التحول الرقمي والالتزام بالجودة والتكيف مع المتغيرات بجهود وكوادر وطنية مؤهلة، وكانت البداية من خلال منصة زمزم الإلكترونية التي تهدف إلى توفير وإيصال مياه زمزم لمساكن الحجاج دون انقطاع من خلال منظومة تقنية ومتابعة للكوادر البشرية المدربة على تفعيلها وفق أعلى معايير الجودة، إضافة إلى الكثير من الخدمات الميدانية والمعدات التي تُسهم في تجويد وتيرة العمل اليومي .
وقال زمزمي: "نستهدف خدمة مليوني حاج لهذا العام من المتوقع وفقًا للخطة التشغيلية لشركة الزمازمة وتوزيع ما يقارب من 180 مليون عبوة ماء زمزم منذ لحظة وصول الحجاج وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج".
وأبان أن لديهم 9 مراكز خدمة ميدانية في مكة المكرمة وأكثر من 1237 عنصر بشري مؤهل ومدرب تدريبًا عاليًا، إضافة إلى وجود أسطول من الشاحنات بلغ 137 شاحنة لتغطية الطلب لمياه زمزم على مدار الساعة مع متابعة دورية وجولات ميدانية على سائر محاور الخدمات لضمان الريادة والاتقان وفق عمل مؤسسي منظم وفي زمن قياسي، إضافة إلى إدارة المواد والإمداد تعمل على أحدث التقنيات والكوادر البشرية المدربة لضمان وصول ماء زمزم لضيوف الرحمن بجودتها دون تأثر من النقل والعوامل الخارجية.
وأضاف: "لدينا أكثر من 20 إدارة ووحدة مساندة يتم العمل فيما بينها من خلال التقنيات الحديثة للوصول إلى تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة في العمل، وجميع العاملين في الشركة من القيادة العليا وصولاً إلى العاملين الميدانيين يعملون كفريق واحد همهم الأول رضا ضيوف الرحمن والتشرف بخدمتهم".
وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس من أجل خدمة ضيوف الرحمن ولمقام وزارة الحج والعمرة على جهودها التي تقدمها من أجل راحة ضيوف الرحمن، ولرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي على دعمها اللا محدود لشركة الزمازمة؛ وللعاملين في الزمازمة لجهودهم التي بذلت طوال الفترة الماضية وأدعو الله أن يمن علينا بأن نقدم الخدمة التي يسعى إليها الجميع لرضا الحجاج وكسب الأجر بإذن الله.