المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة اليوم الأربعاء

ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتكاثر الغيوم الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الأربعاء، على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة وصولًا لأجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ويرافقها هطول أمطار متوسطة قد يصحبها بعض الخلايا الغزيرة بشكل محلي، ويصحبها حدوث العواصف الرعدية والتيارات الهابطة المفاجئة، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.