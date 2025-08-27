بنك البلاد يطلق بطاقة Visa"ترافل باس" الائتمانية

وقال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان: "من خلال إطلاق بطاقتي Visaترافل باس إنفينيت وترافل باس سيغنتشر الائتمانيتين الجديدتين من بنك البلاد، نجمع بين خبرات Visaالعالمية الرائدة في ابتكار العروض الجذابة لمحبي السفر وباقة متكاملة من أفضل مزايا السفر والتي يمكن الاستفادة منها سواء داخل المملكة أو أثناء التنقل حول العالم. وبفضل منظومة VisaNet الأمنية المتطورة والقبول الواسع لبطاقات Visaلدى أكثر من 150 مليون تاجر على مستوى العالم، أصبح بإمكان حاملي البطاقات استكشاف العالم بكل ثقة وطمأنينة، وضمان إتمام معاملات الشراء بسرعة وسهولة وأمان. ونحن في Visa نفخر بدعم بنك البلاد في تقديم منتج يرتقي بجودة حياة العملاء، ويحوّل الإنفاق اليومي إلى تجارب سفر متميزة."