بنك البلاد يطلق بطاقة Visa"ترافل باس" الائتمانية

استمرارًا لتقديم الحلول المصرفية المبتكرة، أعلن بنك البلاد عن إطلاق بطاقاته الائتمانية الجديدة Visa“ترافل باس” (إنفينيت وسيغنتشر) بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، لتمنح العملاء تجربة سفر فاخرة مدعومة بمزايا حصرية ومكافآت قيّمة. وتُعد هذه البطاقات متوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن التميز والراحة
وقال الأستاذ وليد الضبيب، نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك البلاد: “يأتي إطلاق بطاقتي Visaترافل باس إنفينيت وترافل باس سيغنتشر الائتمانيتين انعكاسًا لاستراتيجيتنا في بنك البلاد لتطوير منتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم المتزايدة في مجال السفر. وقد حرصنا على تصميم البطاقة لتجمع بين الامتثال للضوابط الشرعية وتقديم مزايا استثنائية تشمل مكافآت سخية، وخيارات واسعة لتحويل النقاط إلى أكثر من 8 برامج طيران بالإضافة إلى الفنادق العالمية وخدمات مخصصة تعزز راحة المسافرين ورفاهيتهم. بما يمنح العميل رحلة سفر أكثر متعة ومرونة. وقد جاءت هذه الخطوة ثمرة تعاون وثيق مع شركة Visa العالمية لتقديم حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات المسافرين وتواكب تطلعاتهم".
وقال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان: "من خلال إطلاق بطاقتي Visaترافل باس إنفينيت وترافل باس سيغنتشر الائتمانيتين الجديدتين من بنك البلاد، نجمع بين خبرات Visaالعالمية الرائدة في ابتكار العروض الجذابة لمحبي السفر وباقة متكاملة من أفضل مزايا السفر والتي يمكن الاستفادة منها سواء داخل المملكة أو أثناء التنقل حول العالم. وبفضل منظومة VisaNet الأمنية المتطورة والقبول الواسع لبطاقات Visaلدى أكثر من 150 مليون تاجر على مستوى العالم، أصبح بإمكان حاملي البطاقات استكشاف العالم بكل ثقة وطمأنينة، وضمان إتمام معاملات الشراء بسرعة وسهولة وأمان. ونحن في Visa نفخر بدعم بنك البلاد في تقديم منتج يرتقي بجودة حياة العملاء، ويحوّل الإنفاق اليومي إلى تجارب سفر متميزة."
وتمنح بطاقة البلاد "Visaترافل باس" نسبة استرداد عالية تصل الى2.97%, ونقاط ترحيبية عند تنفيذ أول عملية شراء باستخدام البطاقة، بالإضافة إلى حرية تحويل النقاط المكتسبة لعدد من برامج الولاء العالمية لشركات الطيران مثل: الخطوط السعودية (أميال الفرسان)، الخطوط القطرية (أفيوس)، الاتحاد للطيران (ضيف الاتحاد)، والخطوط التركية (مايلز آند سمايلز). كما يمكن تحويل النقاط إلى برامج فنادق ومنتجعات شهيرة مثل: أكور، راديسون وشانغريلا، وتوفر البطاقة منصة متكاملة لحجوزات الطيران، الفنادق، وتأجير السيارات، إلى جانب خدمات استقبال وترحيب شخصية في مطار دبي الدولي، ليمنح العملاء تجربة سفر سلسة ومتكاملة من لحظة الانطلاق وحتى العودة.