انطلاق بطولة كأس كهاتين بملعب الشرائع بمكة المكرمة

انطلقت بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، سعادة الأستاذ خالد الحسن، ومدير فرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة، وممثّلي الجهات الحكومية والشركات الراعية للبطولة، وعدد كبير من الضيوف الرياضيين واللاعبين القدامى والحاليين؛ أبرزهم الكابتن محمد نور المشرف العام على البطولة، والكابتن عبيد الدوسري، والكابتن سلطان اللحياني، وحضور الكابتن محمد يوسف مدرب النادي الأهلي المصري، والكابتن أحمد حسن والكابتن محمد شوقي نجوم النادي الأهلي المصري، والفنانون والزوار الذين أضافوا الكثير لحفل الافتتاح.
تضمّن حفلُ الافتتاح عرضَ مسرحية بعنوان "جميل الهزيل" التي قدّمها أبناء الجمعية بأداء مميز من الأيتام، وتمّ تكريم للجهات الراعية والمشاركة في إقامة هذه البطولة، وزار الضيوفُ جميعَ مرافق البطولة والفعاليات المصاحبة، وسط احتفاء كبير من الزوار لهذه البطولة.
في ختام الحفل أقيمت مباراة استعراضية بين فريق الكابتن محمد نور وفريق الفنان إبراهيم العمري والأيتام.
يذكر أن مباريات البطولة ستبدأ اليوم في الساعة السادسة مساءً، ولمدة 4 أيام، في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، والفعاليات ستكون متاحة من الساعة 4:30 مساءً للزوار.