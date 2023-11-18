انطلاق بطولة كأس كهاتين بملعب الشرائع بمكة المكرمة

انطلقت بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، سعادة الأستاذ خالد الحسن، ومدير فرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة، وممثّلي الجهات الحكومية والشركات الراعية للبطولة، وعدد كبير من الضيوف الرياضيين واللاعبين القدامى والحاليين؛ أبرزهم الكابتن محمد نور المشرف العام على البطولة، والكابتن عبيد الدوسري، والكابتن سلطان اللحياني، وحضور الكابتن محمد يوسف مدرب النادي الأهلي المصري، والكابتن أحمد حسن والكابتن محمد شوقي نجوم النادي الأهلي المصري، والفنانون والزوار الذين أضافوا الكثير لحفل الافتتاح.