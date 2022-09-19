"الاتصالات" تطلقُ النسخةَ الثانيةَ من جائزة الابتكار الرقمي

كما يتخلَّل الجائزة برنامج متكامل يعمل على تقديم 45 ساعة تدريب و480 ساعة إرشادية، إلى جانب جوائز التمكين الرقمية للفائزين في مسارَيْها «الأبحاث الرقمية» و«براءات الاختراع التقنية» بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف ريال، يتم تخصيصها وفقًا لاحتياجات المشروعات في كلا المسارين، وتستهدف الجائزة دعم وتطوير 30 بحثًا وبراءةَ اختراع، من خلال المعسكر التدريبي الذي يتيح فرصة التدريب التطبيقي على تطوير خريطة التتجير ونماذج الأعمال والقيمة السوقية، وبناء واختبار النماذج الأولية، وإدارة التكاليف والإيرادات والتسعير، بالإضافة إلى التسويق وتحديد الفئات المستهدفة، وقنوات البيع والموارد الرئيسة والشراكات، وآليات التمويل للتتجير، والاعتبارات القانونية، والبحث والتطوير التقني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، علاوةً على ريادة الأعمال.