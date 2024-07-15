"سعود الطبية" تنقذ حياة مريضة عانت من تمدد وانتفاخ الشريان الأمامي للدماغ

وأكد إلى أنه بعد نجاح الإجراء ووضع الدعامات أُبقيت المريضة في العناية المركزة للأطفال وبمتابعة لصيقة يومية من فريق العناية بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال د.ربيح عسيري، إضافة إلى متابعة فريق جراحة المخ والأعصاب اليومية، وحيث إن التمدد بدأ بالانكماش مع اختفاء الاستسقاء ورجوع ضغط الدماغ للحدود الطبيعية، تم إزالة أنبوبة التصريف، وغادرت بعد ذلك -ولله الحمد- وهي بكامل صحتها وعافيتها، مع ممارسة حياتها بشكل طبيعي.