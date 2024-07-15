"سعود الطبية" تنقذ حياة مريضة عانت من تمدد وانتفاخ الشريان الأمامي للدماغ

تمكنت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية العصبية وجراحة المخ والأعصاب من إجراء عملية بالغة التعقيد والخطورة لمريضة في العقد الثاني من العمر، كانت تعاني من تمدد وانتفاخ كبير للشريان الأمامي للدماغ، أدى إلى الضغط على نسيج الدماغ وحدوث استسقاء دماغي مع وجود احتمال النزيف في أي وقت، حيث استغرقت العملية أكثر من ست ساعات.
وأوضح استشاري ورئيس قسم الأشعة التداخلية العصبية د.بدر الأحيدب أن المريضة كانت تعاني من صداع حاد وانخفاض في مستوى الوعي، تم على إثرها استقبالها في قسم الطوارئ، وبعد الكشف عليها من قِبل جراحي المخ والأعصاب بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب د.رامي الشمراني، وعمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية، تبين وجود تمدد كبير للشريان الأمامي للدماغ، أدى إلى الضغط على نسيج الدماغ وحدوث استسقاء دماغي استدعى وبشكل طارئ وضع أنبوبة عن طريق الرأس لتصريف سائل النخاع الشوكي وتقليل ضغط الدماغ.
وقد أظهرت النتائج أن التمدد الشرياني ليس من النوع العادي، بل كان من النوع المعقد في حجمه ومكانه وتفرع الشرايين الدماغية منه، ونادر الحدوث في مثل هذا السن مع احتمالية انفجار التمدد وحدوث النزيف -لا سمح الله-، حيث تكمن هنا صعوبة العملية.
وأضاف بأن الفريق الطبي ناقش الطرق الممكنة والآمنة لعلاجها، وبعد إشراك ذويها في اتخاذ القرار تم الاتفاق على علاجها بواسطة الأشعة التداخلية وقسطرة شرايين المخ، وذلك بإعادة بناء الشريان المتمدد بوضع دعامات متعاقبة ومتتالية (Flow diverter stents) لعزل الجزء المتمدد من الشريان الدماغي وإعادة توجيه تدفق الدم.
وتم هذا الإجراء عن طريق فتحة صغيرة بشريان الفخذ وصولاً بالقسطرة الشريانية إلى شرايين الدماغ، حيث أشار إلى أن إعادة بناء الشريان عملية في غاية الدقة والصعوبة، لما تحمله من مضاعفات محتملة كالجلطة أو عدم تغذية كافية للدماغ قد ينتج عنها شلل نصفي أو حدوث شرخ في جدار الشريان ونزيف لا يمكن احتواؤه.
وأكد إلى أنه بعد نجاح الإجراء ووضع الدعامات أُبقيت المريضة في العناية المركزة للأطفال وبمتابعة لصيقة يومية من فريق العناية بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال د.ربيح عسيري، إضافة إلى متابعة فريق جراحة المخ والأعصاب اليومية، وحيث إن التمدد بدأ بالانكماش مع اختفاء الاستسقاء ورجوع ضغط الدماغ للحدود الطبيعية، تم إزالة أنبوبة التصريف، وغادرت بعد ذلك -ولله الحمد- وهي بكامل صحتها وعافيتها، مع ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
يذكر أن المدينة استقبلت وعالجت أكثر من 200 حالة نزيف دماغي في عام 2023م، وتقدم خدمات علاج الجلطات الدماغية وخدمات الأشعة التداخلية والقسطرة العصبية التشخيصية والعلاجية مثل التشوهات الشريانية وأورام الدماغ وتضيق شرايين الرقبة والدماغ عن طريق التوسعة ووضع الدعامات.