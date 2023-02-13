غدًا.. وفد "الشورى" إلى الأردن في زيارة رسمية لتعزيز التعاون المشترك

وأكّد الدكتور القناص -في تصريح صحفي- أنّ زيارة وفد مجلس الشورى إلى مملكة الأردن تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لافتًا النظر إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى ومجلسي النواب والأعيان بالأردن.