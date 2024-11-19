"البديوي" ينوّه بجهود وزارات الدفاع بدول مجلس التعاون لتبادل الخبرات

وفي بداية كلمته، قدم "البديوي" الشكر للواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي، الأمين المساعد للشؤون العسكرية، ومنتسبي القطاع، على الإعداد والتحضير لهذه الورشة، لما لها من أهمية قيمة في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المحتوى العسكري والخروج بتوصيات وآلية عمل مشتركة وموحدة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.