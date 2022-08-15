"هيئة التراث" تستعرض تنفيذ الخطة الحقلية لمسح المواقع المغمورة بمياه البحر الأحمر

وكانت منطقة "حطام سفينة أملج" قد شهدت مسحًا أثريًّا سابقًا خلال 2015 و2016 بتعاون مشترك بين هيئة التراث وفريق إيطالي من جامعة نابولي، الذي كشف عن حطام سفينة تعود إلى ما يزيد على 100 عام، وتمت عملية تنظيف سطح الحطام الظاهر فوق سطح البحر، كما عُثر بجانبه على تل من الفخار المتراكم بفعل سقوط حمولة السفينة، وجرى تنظيفه، إضافة إلى عمل مجس اختباري بمساحة مترَيْن، واستخراج المئات من خزف البورسلان الصيني، بعضها بشكل مكتمل وسليم. ومن خلال مقارنة ودراسة الأشكال تبيَّن وجود العديد من الأشكال والزخارف التي تدل على ثراء إنتاجه، كما عُثر على عدد من المعادن المختلفة، وعلى قطعة جوز هند، وأنبوب غليون.