"التربية العربي" يعقد اجتماعه الـ95 في الرياض ويستعرض خارطة تطوير التعليم واحتفاء بـ50 عامًا من العمل الخليجي المشترك

عقد المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025م، اجتماعه الخامس والتسعين في مدينة الرياض، بمشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، وبحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، والمدير العام للمكتب، إضافة إلى مديري المراكز والأجهزة التابعة له.
واستهلّ المجلس أعماله برفع الشكر والتقدير إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء على دعمهم الكريم لقطاع التربية والتعليم، وإلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم في دول المجلس على مساندتهم المستمرة لبرامج ومبادرات المكتب.
وأشاد المجتمعون بالتحضيرات الجارية للاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس المكتب، مؤكدين أهمية هذه المناسبة في إبراز مسيرة العمل التربوي الخليجي المشترك وما تحقق خلالها من منجزات نوعية أثْرت التعليم في المنطقة.
كما استعرض المجلس استراتيجية المكتب 2026–2030، وما تتضمنه من توجهات ومجالات رئيسة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز فاعلية البرامج والمشروعات المستقبلية بما يلبي أولويات الدول الأعضاء ويستجيب لاحتياجات التطوير التربوي الحديثة.
واطّلع الأعضاء على عرض قدمه المركز الوطني للمناهج في المملكة العربية السعودية، استعرض أبرز توجهات المركز وخططه في تطوير المناهج، ضمن جهود تبادل الخبرات بين الجهات التربوية المتخصصة في دول الخليج.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس عزمه مواصلة دعم مسارات التعاون والتكامل التربوي الخليجي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بجودته في الدول الأعضاء.