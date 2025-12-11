"التربية العربي" يعقد اجتماعه الـ95 في الرياض ويستعرض خارطة تطوير التعليم واحتفاء بـ50 عامًا من العمل الخليجي المشترك

عقد المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025م، اجتماعه الخامس والتسعين في مدينة الرياض، بمشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، وبحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، والمدير العام للمكتب، إضافة إلى مديري المراكز والأجهزة التابعة له.