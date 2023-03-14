"التعليم" تنظّم ملتقى تأهيل المبتعثين لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث

ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يومين إلــى الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح للمنصات والخدمات الإلكترونية بخدمات الابتعاث، كما يهدف إلى التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها، وإكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وأخيراً إتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات.